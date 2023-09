Nuovo TV Sony Bravia 65" in super offerta a 999 euro (anche in 20 rate a tasso zero)

La promo Tutto Vero Tasso Zero di MediaWorld ha tra i suoi prodotti di punta il nuovo TV Sony Bravia da 65 pollici presentato quest’anno. Oggi lo puoi acquistare in offerta a 999 euro, anziché 1.199 euro che è il prezzo di vendita consigliato. In più puoi approfittare della possibilità di acquistarlo in 20 rate a interessi zero, con comode rate da 49,95 euro al mese. E se scegli l’opzione Ritiro in negozio, non paghi nemmeno nulla per le spese di spedizione.

Nuovo TV Sony Bravia da 65″ pollici acquistabile in 20 rate a tasso zero sul sito di MediaWorld

Il nuovo Smart TV di Sony appartenente alla serie X75WL offre contenuti coinvolgenti in 4K HDR, con dettagli nitidi, un suono naturale e miliardi di colori iper realistici. Grazie al suo innovativo processore 4K X-Reality Pro, il televisore riesce a convertire in una qualità paragonabile al 4K anche i programmi e i film in 2K o in alta definizione (HD).

Il TV Sony X75WL garantisce inoltre un’esperienza cinematografica senza pari. Tutto merito dell’unione tra Dolby Vision e Dolby Atmos: da un lato una visione autentica, dall’altro un audio coinvolgente capace di raggiungere ogni angolo della stanza.

Ed in più, grazie alla cornice sottile con cui è stato realizzato, si integra alla perfezione in qualsiasi contesto, creando in particolare un’unione da favola con l’arredo moderno.

Cogli al volo l’offerta Tasso Zero di MediaWorld sul nuovo TV Sony Bravia da 65 pollici, così da spalmare la spesa in 20 rate a interessi zero da 49,95 euro al mese.

