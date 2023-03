Nuovo TV Samsung QLED 4K da 55" scontatissimo con questo codice

Volere è potere. Da poche ore Samsung ha lanciato sul suo sito ufficiale samsung.com una promo molto allettante sui nuovi televisori, tra cui il TV QLED 4K. Grazie all’utilizzo di un apposito codice, l’azienda coreana sta offrendo a prezzi stracciati televisori già in offerta. Prendendo come riferimento il QLED 4K da 55″, il risparmio complessivo tra offerta ed extra sconto ammonta a 385 euro: questo significa che puoi acquistare il nuovo QLED 4K di Samsung a 764 euro anziché 1.149 euro.

Nuovo TV Samsung QLED 4K da 55″ in sconto di 385€

Uno dei principali punti di forza del televisore QLED 4K da 55″ di Samsung è la Quantum Matrix Technology, tecnologia grazie alla quale il televisore offre dettagli sempre nitidi con una messa a fuoco realmente eccezionale. Il risultato finale è una qualità dell’immagine “straordinariamente naturale”, come sottolineano gli esperti di Samsung. Un’altra tecnologia che permette al televisore di nuova generazione di brillare di luce propria è il Quantum HDR, che si traduce in luci e ombre sempre in risalto. Un ulteriore elemento di spicco del QLED 4K di Samsung è il sistema audio Dolby Atmos di nuova generazione, ai vertici della categoria, in grado di simulare un’atmosfera di livello cinematografico.

Per sfruttare la promo attiva da oggi sul sito ufficiale di Samsung devi innanzitutto collegarti alla pagina dedicata all’offerta. Fatto questo, premi su Aggiungi al carrello in alto a destra. Nella nuova pagina che si apre pigia sul tasto Successivo posizionato in fondo, per poi selezionare Concludi l’acquisto. Ora che sei nel carrello, sotto Codice Promozionale inserisce il codice sconto SMART2023 e pigia su Applica: dopo pochi istanti l’importo dell’ordine si aggiornerà con l’extra sconto.

Se hai il desiderio o la necessità di acquistare un nuovo televisore da 55″, il TV QLED 4K di Samsung in offerta è uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo. Cogli al volo la promo del sito ufficiale Samsung per risparmiare qualcosa come 385 euro grazie all’extra sconto in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.