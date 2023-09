Nuovo Smart TV? Questo Samsung da 50 pollici costa 339€ su Amazon

È il momento di cambiare TV: grazie a questa nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il TV Samsung Crystal UE50AU7090UXZT al prezzo scontato di 339 euro. Si tratta di un nuovo minimo storico per questo TV, parte della gamma 2023 di Samsung. Da notare che, per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali, è possibile completare l’acquisto anche in 5 rate mensili, senza interessi e pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Smart TV Samsung da 50 pollici: l’offerta Amazon è da cogliere al volo

Il TV Samsung Crystal UE50AU7090UXZT è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo Smart TV dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Si tratta di un modello con pannello da 50 pollici con risoluzione 4K.

Le dimensioni sono quelle giuste per adattarsi a tutti i contesti di utilizzo. In più, il TV ha a sua disposizione la piattaforma smart di Samsung, sempre aggiornata e con tutte le applicazioni per accedere ai principali servizi di streaming.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il nuovo TV Samsung Crystal UE50AU7090UXZT beneficiando di uno sconto netto sul prezzo. Il TV è disponibile al prezzo scontato di 339 euro, raggiungendo il suo prezzo minimo storico.

Da notare, inoltre, che è anche possibile completare l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi, per tutti gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Il pagamento avviene con carta di debito e senza finanziamento. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.