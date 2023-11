Nuovo Smart TV per il Black Friday? La gamma Samsung è in SUPER OFFERTA su Amazon

Il Black Friday di Amazon è il momento giusto per acquistare un nuovo Smart TV: in questo momento, in particolare, ci sono alcune offerte da non perdere sulla gamma TV di Samsung. Tra i modelli disponibili in offerta c’è un Crystal UHD da 50 pollici che viene proposto al prezzo scontato di 469 euro mentre la versione da 55 pollici è disponibile a 529 euro. Ci sono anche varianti da 43 pollici, 65 pollici e 75 pollici. Tutti i modelli sono disponibili al prezzo minimo storico. Per accedere alle offerte basta cliccare sul box qui di sotto.

Nuovo Smart TV per il Black Friday: i modelli Samsung sono in offerta su Amazon

Con la nuova offerta Amazon del Black Friday è possibile acquistare la gamma di Smart TV Samsung a prezzo ridotto. Le offerte più interessanti riguardano i modelli da 50 pollici, disponibile a 469 euro, e 55 pollici, disponibile a 529 euro. Ci sono sconti anche per le versioni da 43, 65 e 75 pollici, garantendo ulteriori margini di scelta agli utenti.

Si tratta dei modelli della gamma 2023 di Samsung che vengono venduti e spediti da Amazon. Per scegliere la versione più adatta da comprare, tra i modelli proposti in offerta da Amazon, basta cliccare sul box qui di sotto. Tutte le Smart TV Samsung sono disponibili a prezzo scontato e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.