Nuovo POS? Canone Zero e commissioni ridotte con QUEST'OFFERTA

Con la nuova normativa sul POS obbligatorio, per commercianti e professionisti, è necessario munirsi di un POS per accettare pagamenti. Questo dispositivo, però, non deve rappresentare un costo fisso aggiuntivo per la propria attività lavorativa.

Grazie alle proposte di myPOS, infatti, è possibile accedere ad un POS mobile, da utilizzare in modalità wireless ed in qualsiasi luogo, senza il pagamento di un canone e con commissioni ridotte sui pagamenti.

Per gli utenti alla ricerca di un nuovo POS, grazie alle offerte di myPOS, c’è la possibilità di acquistare un nuovo dispositivo a partire da 39 euro una tantum, senza alcun canone o costo ricorrente. Tutte le soluzioni di myPOS prevedono, inoltre, l‘accredito immediato dell’importo della transizione.

Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento direttamente al link qui di sotto:

Con le offerte di myPOS è possibile acquistare un POS senza canone mensile

I terminali proposti da myPOS offrono diversi vantaggi ai clienti che scelgono di affidarsi alle proposte dell’istituto. Si tratta, infatti, di terminali di pagamento autonomi che integrano una SIM dati per l’accesso alla rete e che, soprattutto, non prevedono un canone mensile.

Con le soluzioni di myPOS è possibile accettare qualsiasi tipo di pagamento anche in modalità contactless. L’assenza di un canone mensile consente di abbattere i costi per il POS. Con myPOS bisogna mettere in conto solo l’acquisto del dispositivo, con vari modelli tra cui scegliere a partire da 39 euro una tantum.

Per quanto riguarda le commissioni, invece, a prescindere dalla tipologia di pagamento, è prevista una commissione unica di 5 centesimi + 1,2% dell’importo della transazione. Si tratta di una combinazione ideale, soprattutto per chi ha bisogno di un POS per accettare pochi pagamenti e che, quindi, è alla ricerca di una soluzione con canone azzerato.

Tutte le soluzioni di myPOS prevedono, inoltre, l’accredito immediato dell’importo transato sul conto abbinato al POS. Da notare, inoltre, la possibilità di sfruttare l’agevolazione fiscale e il credito di imposta sul 30% delle commissioni.

Bastano 5 minuti per acquistare un dispositivo myPOS ed attivare un account.

