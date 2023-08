Nuovo PC da gaming? C'è la NVIDIA RTX 3070 in offerta su Amazon

Se siete alla ricerca dei componenti giusti per un nuovo PC da gaming (o per aggiornare quello che già avete), tra le tante offerte disponibili in questo momento, segnaliamo una nuova offerta Amazon dedicata alla NVIDIA RTX 3070 che, nella versione Gigabyte Gaming OC 8G, viene ora proposta al prezzo scontato di 492 euro. Si tratta dell’occasione giusta per mettere le mani su di una scheda video davvero potente e in grado di garantire prestazioni eccellenti con tutti i giochi più recenti., sia a 1080p che a 1440p. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

NVIDIA RTX 3070: è il componente giusto per il nuovo PC da gaming

Considerando anche la mezza delusione legata alle nuove RTX 4060 e 4060 Ti, decisamente al di sotto delle aspettative, la NVIDIA RTX 3070 continua a essere la scheda di riferimento, per rapporto qualità/prezzo, per tutti gli utenti alla ricerca di una GPU potente per il proprio PC da gaming, anche senza dover affrontare la spesa tipica dei modelli top di gamma.

La versione Gigabyte Gaming OC 8G della RTX 3070 è la soluzione giusta per poter contare su di una scheda video in grado di garantire ottime prestazioni nel gaming, sia a 1080p che a 1440p. L’offerta di Amazon, quindi, arriva nel momento giusto.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 3070 al prezzo scontato di 492 euro. Per accedere subito all’offerta e acquietare la scheda video a uno dei prezzi più bassi del web c’è la possibilità di seguire il link qui di sotto. Lo sconto resterà valido solo per un breve periodo di tempo.

