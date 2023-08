Nuovo PC da gaming? C'è la NVIDIA RTX 3060 da 12 GB al MINIMO STORICO su Amazon

È il momento giusto per acquistare una nuova scheda video per il proprio PC da gaming: con la nuova offerta Amazon di oggi, infatti, la NVIDIA RTX 3060 da 12 GB è disponibile al prezzo scontato di 327 euro, raggiungendo il nuovo minimo storico. L’offerta riguarda la versione Gigabyte Gaming OC con tre ventole, in grado di abbinare potenza ed efficienza. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

NVIDIA RTX 3060 da 12 GB al minimo storico: la scelta giusta per il PC da gaming

La Gigabyte Gaming OC è una delle migliori varianti della NVIDIA RTX 3060 da 12 GB. Si tratta di un modello in grado di abbinare ottime prestazioni con temperature ridotte, grazie al sistema di raffreddamento a tripla ventola.

La presenza di 12 GB di memoria, inoltre, garantisce una marcia in più, aumentando in modo significativo la longevità della già ottima scheda video di NVIDA. Per chi è alla ricerca di una nuova scheda video per il proprio PC da gaming, quindi, il modello di Gigabyte è da tenere in forte considerazione.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la NVIDIA RTX 3060 da 12 GB al prezzo scontato di 327 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per la versione Gigabyte Gaming OC con tre ventole che ora diventa ancora più conveniente, confermandosi un vero e proprio best buy.

La scheda video è venduta e spedita da Amazon. La consegna della scheda è praticamente immediata con la possibilità di sfruttare la consegna in 1 giorno. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto resterà attivo solo per un breve periodo di tempo.

