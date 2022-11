Nuovo notebook? QUEST'OFFERTA per MSI Katana GF66 è quella GIUSTA

MSI è un riferimento del settore dei notebook da gaming con tanti prodotti a disposizione degli utenti. Tra i migliori laptop della gamma MSI c’è, senza dubbio, la serie Katana GF66 che unisce prestazioni al top e un design davvero caratteristico.

Con la nuova offerta Amazon di oggi è possibile acquistare MSI Katana GF66 al prezzo scontato di 1.049 euro invece di 1.399 euro. Si tratta di un’ottima promozione che garantisce uno sconto del 25% su uno dei modelli di riferimento della gamma MSI.

MSI Katana GF66: il notebook per gaming e produttività è scontato del 25%

Il modello di MSI Katana GF66 può contare su di un display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. Il laptop, inoltre, presenta il processore Intel Core i7-12700H, un vero e proprio punto di riferimento della gamma Intel e in grado di garantire prestazioni al top in tutti i contesti di utilizzo, tanto da porsi quasi al pari ai processori desktop di Intel.

A completare la scheda tecnica di MSI Katana GF66 troviamo 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD oltre ad una scheda video NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria dedicata. Da segnalare il supporto Wi-Fi 6. Il notebook è disponibile in versione “No-OS“. L’utente dovrà, quindi, installare manualmente il sistema operativo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare MSI Katana GF66 al prezzo contato di 1.049 euro invece di 1.399 euro. Lo sconto del 25% si traduce in un risparmio netto di 250 euro che rende il laptop di casa MSI la scelta giusta sia per chi cerca un notebook economico che per chi ha bisogno di una workstation portatile con tanto stile.

