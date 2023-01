Nuovo monitor da gaming? Questo Samsung Odyssey da 27 pollici costa SOLO 199€ su Amazon

Per chi sta cercando un nuovo monitor da gaming c’è un’ottima nuova offerta Amazon: in questo momento, infatti, è possibile acquistare in sconto il Samsung Odyssey G3 con pannello da 27 pollici. Grazie all’offerta proposta oggi da Amazon, infatti, è possibile acquistare il monitor da gaming di Samsung al prezzo scontato di 199,90 euro invece di 259 euro.

Lo sconto di 60 euro rende il monitor ancora più conveniente. C’è poi la possibilità di sfruttare l’acquisto in 5 rate mensili da 39,98 euro, senza costi aggiuntivi o interessi di alcun tipo. L’offerta è a tempo limitato e può essere sfruttata dal link qui di sotto:

Nuovo monitor da gaming: il Samsung Odyssey G3 da 27 pollici è in sconto su Amazon

Il Samsung Odyssey G3 (modello F27G33) ha tutte le carte in regola per essere scelto come il monitor giusto per la propria configurazione da gaming. Questo monitor presenta un pannello VA con diagonale di 27 pollici e risoluzione Full HD. Da segnalare, inoltre, la possibilità di sfruttare un refresh rate da 144 Hz ed un tempo di risposta di 1 ms. C’è anche il supporto Freesync Premium. La dotazione di porte comprende una porta HDMI ed una Display Port oltre che un ingresso audio.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare il Samsung Odyssey G3 al prezzo scontato di 199,90 euro invece di 259 euro oppure in 5 rate mensili da 39,98 euro. La promozione è da cogliere al volo. Lo sconto è netto e garantisce un risparmio notevole su uno dei migliori monitor da gaming da 27 pollici attualmente disponibili sul mercato. L’offerta è a tempo limitato e per acquistare il monitor Samsung è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.