Nuovo monitor a meno di 100€? Su Amazon c'è l'OFFERTA GIUSTA

Per chi è alla ricerca di un monitor completo a meno di 100 euro, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: il monitor Acer EK240YC è disponibile ora al prezzo scontato di 99 euro invece che 149 euro, raggiungendo il suo prezzo minimo storico.

Il monitor in questione è dotato di un pannello VA con risoluzione Full HD e diagonale di 24 pollici oltre che una dotazione di porte completa, con VGA e HDMI, per il collegamento di qualsiasi dispositivo. A questo prezzo si tratta del miglior monitor da prendere.

Monitor a meno di 100 euro: su Amazon c'è l'offerta giusta da sfruttare

Il monitor Acer in offerta ha tutto quello che si può chiedere ad un monitor in questa fascia di prezzo. Il display è Full HD e presenta una diagonale da 24 pollici andando a creare una combinazione adatta a tutti i contesti di utilizzo.

Il pannello VA è di ottima qualità e presenta un refresh rate di 75 Hz con un tempo di risposta di 5 ms. Il formato è 16:9. L’angolazione del monitor può essere regolata per trovare il posizionamento giusto. C’è anche il supporto VESA oltre ad una serie di porte HDMI e VGA per il collegamento di qualsiasi dispositivo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor Acer in offerta (modello EK240YC) al prezzo scontato di 99 euro. Si tratta di uno sconto di ben 50 euro rispetto al listino di 149 euro che rende il monitor un vero e proprio best buy per rapporto qualità/prezzo.

