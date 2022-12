Nuovo MacBook per Natale: ci pensa Amazon con QUEST'OFFERTA per Air M1

Negli ultimi giorni di shopping prima di Natale è possibile trovare offerte davvero interessanti come quella appena proposta da Amazon per il MacBook Air M1, vero e proprio punto di riferimento della gamma di notebook di casa Apple.

Giusto in tempo per Natale, infatti, Amazon propone il MacBook Air M1 al prezzo scontato di 969 euro invece di 1.299 euro con la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 193 euro. Il modello in offerta presenta 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD.

Per sfruttare l’offerta, prima che le poche unità disponibili terminino, è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

MacBook Air M1 in offerta su Amazon, giusto in tempo per Natale

Il MacBook Air M1 è il modello di riferimento per la gamma di laptop di Apple. Il cuore del progetto è anche il segreto del suo successo. Il chip M1, infatti, garantisce una marcia in più, offrendo prestazioni al top e la massima efficienza.

Tra le specifiche troviamo anche 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Si tratta della configurazione base ma anche della più venduta ed equilibrata del MacBook Air M1, perfetta per un utilizzo base grazie alle prestazioni straordinarie del chip M1. Tra le specifiche troviamo anche un display da 13,3 pollici.

Con la nuova offerta di Amazon è possibile acquistare il MacBook Air M1 al prezzo scontato di 969 euro invece di 1.299 euro. Si tratta di uno sconto di oltre 250 euro che garantisce un risparmio reale su uno dei modelli più richiesti e apprezzati del settore dei notebook. Da notare che c’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 193 euro. Con le offerte di Amazon Warehouse, inoltre, è possibile risparmiare qualche decina di euro in più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.