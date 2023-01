Nuovo Mac mini a prezzo FOLLE? Questo Mini PC con Ryzen 7 solo 399€

Se sei anche tu appassionato di tecnologia, eri probabilmente curioso di sapere quanto sarebbe costato il nuovo Mac mini. La domanda è: li vale tutti quei soldi? Ecco perché ho deciso di segnalarti questa offerta. Per dimostrarti che con molto meno si può avere comunque un ottimo risultato. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello il Mini PC NiPoGi a soli 399,23 euro, invece che 499,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie a questo doppio sconto avrai un notevole risparmio e non rimarrai assolutamente deluso. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

Mini PC NiPoGi: super potente a un ottimo prezzo

Questo Mini PC monta il potente processore AMD Ryzen 7 3750H con frequenza base a 2,3 GHz e scheda grafica integrata Radeon RX Vega 10. Il che si traduce in prestazioni eccellenti sia per giocare a diversi titoli che per far girare programmi anche pesanti. È dotato di 16GB di RAM e un SSD da 512GB. Inoltre è già installato Windows 11 Pro.

Il suo design compatto e leggero lo rendono perfetto per quando c’è poco spazio sulla scrivania, oppure per averlo sempre con te. In qualsiasi momento puoi trasformare un monitor in un computer. Possiede poi ben quattro porte USB 3.0 per trasferimenti velocissimi. Un ingresso HDMI, una porta Ethernet e un ingresso audio. Potrai sfruttare la connessione wireless Dual-band con una velocità fino a 1300 Mbps e la tecnologia Bluetooth per connettere i tuoi dispositivi in modo veloce.

Non c’è molto altro da dire se non quello di essere veloce perché un’offerta così vantaggiosa durerà poco. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Mini PC NiPoGi a soli 399,23 euro, invece che 499,99 euro, applicando il coupon in pagina. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

