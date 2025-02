Nuovo Mac Mini con M4: sconto al minimo storico Amazon, anche a rate

Ottima opportunità su Amazon dove il nuovissimo Mac Mini con chipset M4, 16GB di memoria unificata e SSD da 256GB è in offerta a soli 699 euro, con possibilità di pagamento a rate attivabile al checkout. Il Mac Mini è disponibile in pronta consegna e sarà a casa tua in un attimo.

Mac Mini con M4: compatto e ultra potente

Il Mac Mini è il perfetto esempio del non farsi ingannare dalle dimensioni: grazie al chipset M4, formato da una CPU e una GPU a 10-core, è un concentrato di potenza senza pari supportato da 16GB di memoria unificata e SSD da 256GB con cui gestire multitasking e attività più complesse.

La connettività non delude dato che sul retro trovi porte Thunderbolt, HDMI e Gigabit Ethernet, mentre davanti sono disponibili USB-C e jack per le cuffie. Grazie al chip M4 le prestazioni delle app più utilizzate sono ottimizzate nel migliore dei modi.

Inoltre, se hai altri dispositivi Apple come iPhone e iPad, potrai scoprire una perfetta integrazione unica tra tutto l’ecosistema Apple come copiare e incollare tra i dispositivi, rispondere alle chiamate FaceTime e inviare messaggi direttamente dal Mac.

Il design compatto e raffinato si adatta perfettamente a qualsiasi scrivania: insomma, la scelta perfetta se cerchi potenza, versatilità e design senza compromessi. Acquistalo al minimo storico di 699 euro.