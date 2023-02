Nuovo Kindle (2022): arriva il PRIMO SCONTO su Amazon (-10%)

Arriva oggi una bella occasione su Amazon per portarsi a casa il nuovo Kindle, modello 2022, ad un prezzo ancora più conveniente. L’ultima versione dell’eReader più famoso è disponibile infatti con uno sconto del 10% che ti permette di acquistarlo a soli 89,99 euro.

Parliamo del primo sconto assoluto per questo modello che arriva giusto in tempo per San Valentino e per darti l’occasione di fare un bellissimo regalo.

Nuovo Kindle 2022 in offerta: la scheda tecnica

Il nuovo Kindle presenta un corpo più compatto e leggero con uno schermo ad alta risoluzione da 300 ppi che ti restituisce immagini e testi ancora più nitidi.

Grazie alla tecnologia anti-riflesso, il display ti permette di leggere come su carta stampata e, in caso di scarse condizioni di luminosità, puoi sfruttare la luce frontale regolabile e la modalità scura per continuare a leggere senza affaticare gli occhi.

La batteria rispetto al passato dura ancora di più: si ricarica tramite porta USB-C e può durare fino a 6 settimane a seconda dell’utilizzo che ne fai. Inoltre, hai il doppio dello spazio, con ben 16GB a tua disposizione per conservare davvero migliaia di libri.

Approfitta dunque di questo primo sconto e paga il nuovo Kindle 2022 a soli 89,99 euro. Grazie alla spedizione Prime potrai riceverlo a casa nel giro di 24 ore.

