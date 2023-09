Nuovo Fire TV Stick 4K Max in preordine: 6 motivi per prenderlo ADESSO

Il nuovo Fire TV Stick 4K Max è già su Amazon. Annunciato ieri, il nuovo sistema per rendere smart qualsiasi televisore o monitor – dotato di ingresso HDMI – in pochi minuti. Il nuovo dispositivo è in assoluto il più potente di tutti, pur mantenendo un prezzo decisamente competitivo: ecco 6 motivi per prenderla adesso in preordine a 79,99€ appena. Le spedizioni partiranno dal prossimo 18 ottobre e saranno veloci e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime.

Fire TV Stick 4K Max, nuovo modello: perché prenderla

Ormai iconiche, le chiavette intelligenti del colosso dell’e-commerce hanno permesso a milioni di utenti di rendere smart il proprio televisore o monitor con poco investimento e tanta resa. Il nuovo modello però permette di fare uno step in avanti, essendo un sistema anche particolarmente potente, nonostante il prezzo accessibile.

Ecco 6 valide ragioni per effettuare ora il preordine di Fire TV Stick 4K Max:

Processore potente: con un chip quad core da 2Ghz, l’utilizzo del sistema è più fluido che mai; nessun rallentamento, apertura rapida delle applicazioni e un sistema sempre scattante; tanta memoria interna: 16GB di storage a disposizione per contenuti e applicazioni sono molti, si tratta del sistema che ne ha di più in assoluto; supporto al WiFi 6E: se anche il tuoi router lo supporta, potrai godere di una connessione a Internet senza fili sempre stabile e fluida, l’ideale per lo streaming; Pensata per il gaming: fra tutte, questa versione è certamente quella perfetta per supportare attività di gaming, grazie al suo hardware potente non avrai problemi a scaricare app di gioco dallo store ufficiale e utilizzarle al meglio; modalità Ambient: si tratta dell’unico modello che supporta questa spettacolare novità. Grazie a lei, quando non utilizzi il sistema, lo schermo diventerà – a seconda di quello che desideri – una “lavagna digitale” che mostra, attraverso widget personalizzabili, informazioni utili per la tua organizzazione quotidiana. Non solo: puoi anche usare migliaia di opere d’arte a tua scelta come elemento d’arredo. Anche loro saranno mostrate sullo schermo; il prezzo: siamo onesti, quale altro dispositivo permette di rendere smart vecchie TV o monitor – e di ottenere un sistema così potente – con un investimento così contenuto? In preordine a 79,99€, questo device è un affare.

Insomma, Fire TV Stick 4K Max – edizione 2023 – è semplicemente un concentrato di potenza, al servizio degli utenti. Versatile e completo, non resta che prenderlo adesso in preordine da Amazon. Le spedizioni, rapide e gratuite, partiranno dal 18 ottobre. Disponibilità residua limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.