Nuovo Fire TV Stick 4K Max a 38€ su Amazon: SCONTO del 40%

Il nuovissimo Fire TV Stick 4K, appena lanciato, è in sconto lampo su Amazon: risparmi il 40% e lo prendi a 38€ circa appena invece di 64€. Tutta la smart TV che desideri e anche di più: completa rapidamente l'ordine per accaparrartelo a prezzo ridicolo e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Fire TV Stick 4K Max in gran sconto su Amazon

Il nuovo sistema di smart TV è un portento. Lo colleghi all'ingresso HDMI della televisione e ti si apre un mondo, basato sul sistema operativo Android. Tutti i contenuti on demand – video e audio – a portata di telecomando: Netflix, Prime Video, DAZN, Disney+, YouTube, Spotify e un sacco di altre piattaforme. Guardi tutto fino alla risoluzione 4K, ampiamente supportata. Tutto qui? Certo che no: puoi scaricare applicazioni di vario genere, ma anche navigare su Internet o sfruttare il Bluetooth per collegare tastiere, controller, mouse, soundbar e non solo.

In un attimo, configuri il dispositivo sfruttando il telecomando in dotazione e puoi anche collegarlo a Internet utilizzando il WiFi 6, se il tuo modem router lo supporta. Proprio il telecomando, è uno dei punti di forza di questo gioiellino: basta premere un pulsante per interagire con l'assistente vocale Alexa. Chiedile informazioni di qualsiasi genere oppure gestisci la casa smart o ancora i programmi TV che stai guardando.

Insomma, Fire TV Stick 4K Max è un vero e proprio concentrato di tecnologia, capace di rendere smart anche le televisioni che non lo sono nativamente. Basta una connessione a Internet e un ingresso HDMI perché la magia si compia. Adesso risparmi anche tantissimo e porti a casa questo sistema avanzato, di nuova generazione, a prezzo ridicolo: completa rapidamente l'ordine per averlo a 38€ circa appena (invece di 69,99€) e godi anche di spedizioni super rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.