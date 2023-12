Nuovo Fire TV Stick 4K in SUPER SCONTO su Amazon (-43%)

Idea regalo facile, conveniente e sempre più apprezzata, il nuovo Fire TV Stick 4K in offerta su Amazon con uno sconto del 43% risponde sicuramente a questa descrizione. Grazie a questa promozione natalizia puoi pagarlo soltanto 39,99 euro invece di 69,99: una fantastica opportunità per trasformare una TV non di ultima generazione in una Smart TV completa e l’ideale per l’intrattenimento.

Nuovo Fire TV Stick 4K in super offerta

Con il nuovo Fire TV Stick 4K vivi il cinema a casa tua con immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD. Grazie al supporto per i formati Dolby Vision, HDR10+ e l’incredibile audio Dolby Atmos, ogni dettaglio prende vita sullo schermo, regalandoti un’esperienza cinematografica avvolgente.

Grazie a questo dispositivo, che si collega direttamente alla porta HDMI del televisore, accedi a migliaia di film ed episodi di serie TV su piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+ e molte altre. Esplora un mondo di contenuti gratuiti dalle app di streaming supportate da annunci pubblicitari, tra cui YouTube, Twitch e Pluto TV.

Sfrutta al massimo la tua Casa Intelligente: controlla dispositivi compatibili come videocamere e luci con facilità. Grazie ad Alexa, il tuo assistente vocale, puoi chiedere previsioni del tempo, regolare le luci o cercare i tuoi contenuti preferiti senza alzare un dito.

Il Nuovo Fire TV Stick 4K include un telecomando vocale Alexa, che ti permette di cercare, avviare e controllare i contenuti con la tua voce. Trova le tue app preferite con i pulsanti preimpostati e gestisci accensione, spegnimento e volume della TV, tutto con un unico telecomando.

Acquista ora il Nuovo Fire TV Stick 4K su Amazon a soli 39,99 euro e trasforma la tua TV in un centro di intrattenimento completo e avanzato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.