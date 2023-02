Nuovo Fire TV Cube: il MINIMO STORICO su Amazon continua (-19%)

Anche per la giornata di San Valentino, Amazon conferma lo sconto sul nuovo Fire TV Cube. L’elegante dispositivo per l’intrattenimento casalingo può essere tuo con un risparmio di 30 euro, grazie allo sconto del 19% applicato sul prezzo di listino.

Disponibile per la spedizione e consegna immediata, con Fire TV Cube scoprirai un dispositivo di ultima generazione pensato per lo streaming con supporto al WiFi 6E e alla trasmissione in 4K Ultra HD.

Nuovo Fire TV Cube: il tuo centro per l’intrattenimento

Con Fire TV Cube metterai le mani sul lettore multimediale per lo streaming più veloce mai prodotto da Amazon, due volte più potente rispetto Fire TV Stick 4K Max e, con processore octa-core, capace di garantirti un accesso rapido alle app.

Grazie ai comandi vocali di Alexa hai microfono e altoparlanti integrati e puoi usare la tua voce per controllare TV, soundbar ed eventuali ricevitori compatibili. Puoi collegare i dispositivi che preferisci e sfruttare appieno le potenzialità della connessione veloce WiFi 6E.

Tra le applicazioni supportate trovi le principali piattaforme per l’intrattenimento come Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, DAZN, Mediaset Infinity, NOW, Rai Play e altre ancora. I servizi supportati possono garantirti un’immagine in 4K con tecnologie Dolby Vision, HDR e Dolby Atmos.

Il prezzo è scontato oggi di 30 euro, un’occasione da non perdere per portarsi a casa un dispositivo per l’intrattenimento di questa qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.