Nuovo Echo Auto in sconto a metà prezzo su Amazon (-50%)

Amazon rinnova l’offerta sul nuovo Echo Auto disponibile con un incredibile sconto del 50%. Puoi portarlo a casa a soli 34,99 euro invece di 69,99 euro. Ti sveliamo subito le sue caratteristiche.

Echo Auto in offerta su Amazon: come funziona

Echo Auto è un accessorio progettato per offrirti tutte le funzionalità di Alexa mentre sei in viaggio. Che tu debba ascoltare la tua musica preferita, effettuare chiamate, rispondere ai messaggi o semplicemente cercare indicazioni stradali, l’Echo Auto ti copre. È la soluzione perfetta per i veicoli che non dispongono di un assistente vocale integrato.

Il design sottile dell’Echo Auto lo rende facile da posizionare all’interno del tuo veicolo. Grazie ai suoi 5 microfoni integrati, Alexa può sentirti chiaramente nonostante la musica ad alto volume, l’aria condizionata o il rumore del traffico. L’Echo Auto include anche un caricatore rapido per auto, in modo da poter ricaricare il tuo telefono mentre sei in viaggio, mantenendolo sempre operativo.

Grazie a Alexa, puoi riprodurre la tua musica preferita con estrema facilità. Chiedi ad Alexa di iniziare a suonare le tue playlist da Amazon Music, Apple Music, Spotify o qualsiasi altro servizio musicale tu preferisca. Inoltre, puoi attivare la modalità “Follow Me Music” per riprendere esattamente da dove avevi lasciato l’ascolto dei tuoi file multimediali.

Non dovrai più prendere il telefono per effettuare chiamate. Usa la tua voce per fare telefonate, chiamare i tuoi dispositivi Echo compatibili a casa o trasmettere annunci. L’Echo Auto ti permette di rimanere connesso mentre sei in movimento senza distrazioni pericolose.

Con l’Echo Auto, puoi immergerti nell’ascolto di podcast, notizie o libri Audible più venduti. L’assistente vocale di Amazon è progettato per rendere il tuo viaggio in auto il più piacevole possibile.

Questa offerta speciale su Amazon ti consente di portare a casa l’Echo Auto a soli 34,99 euro, il che rappresenta un risparmio significativo rispetto al prezzo originale. Non perdere l’opportunità di rendere il tuo viaggio in auto più sicuro e divertente con l’assistente vocale Alexa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.