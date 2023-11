Nuovo Echo Auto a 34€ su Amazon: sconto 50% e vecchia auto SUBITO SMART

La tua auto possiede un ingresso jack audio da 3,5 millimetri o il Bluetooth? Allora oggi scoprirai come renderla super smart e moderna, grazie al nuovo Echo Auto. Un sistema incredibile, firmato da Amazon, che ti permetterà di usare una marea di funzionalità, usando la voce. Infatti. l’intero funzionamento è basato sull’enorme potenziale dell’assistente vocale Alexa.

Approfitta adesso dello sconto del 50% e accaparratelo a 34,99€ invece del doppio. Lo ricevi in modo super veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è super limitata.

Un dispositivo incredibile, che ti offre immediatamente un potenziale enorme. Richiama l’attenzione di Alexa, mantenendo le mani al volante e in totale sicurezza: basta usare la voce.

A quel punto, potrai fare un sacco di cose:

chiedere informazioni di qualsiasi genere;

rispondere al telefono e parlare in vivavoce;

chiedere la riproduzione di brani musicali e podcast;

gestire la casa smart (direttamente dalla macchina!);

interagire con le tantissime skill (delle vere e proprie applicazioni ad attivazione vocale!).

Il tutto puoi farlo sia su un sistema di intrattenimento per auto più moderne – tramite Bluetooth – sia su macchina dovce c’è un vecchio stereo, dotato a malapena di jack audio da 3,5 millimetri. Un sistema che funziona davvero: ho usato per diversi anni il vecchio modello sulla mia vettura precedente, mi ha salvato!

Non perdere l’occasione di accaparrarti Echo Auto in sconto del 50% su Amazon: completa al volo il tuo ordine per averlo a 34,99€ con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitatissima.

