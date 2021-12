Nuovo Digitale Terrestre DVB T2: decoder INVISIBILE a 29€ (-63%)

Il decoder invisibile perfetto per il nuovo digitale terrestre DVB T2 è in gran sconto su Amazon a 29€ circa appena, un risparmio segnalato di ben il 63%. Piccolo e compatto, sparisce dietro la televisione. Completa rapidamente l'ordine e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Nuovo Digitale Terrestre DVB T2: ottimo decoder invisibile in gran sconto

Un modello particolarissimo perché, una volta attaccato dietro la televisione, viene nascosto completamente. In più, se disponi di una porta USB dietro lo schermo, puoi alimentarlo direttamente da lì.

Perfetto, ad esempio, per chi ha i pannelli appesi al muro e non vuole la noia di cavi che penzolano per una periferica appoggiata in basso: un vero pugno nell'occhio.

Perfettamente compatibile con il codec H265 (HEVC Main 10), sarà quindi perfettamente utilizzabile anche dopo che il passaggio al nuovo modo di vedere la TV sarà completo. Inoltre, sul sito ufficiale, le specifiche tecniche segnalano la piena compatibilità anche con l'audio Dolby Digital Plus (ac3). Questo significa che non ci sarà un solo canale il cui audio rimarrà inaccessibile (sorpresa che può accadere con altri modelli).

Insomma, un prodotto bello e completo. Questo eccezionale decoder invisibile, perfetto per il nuovo digitale terrestre DVB T2, adesso lo porti a casa a 29,99€ grazie allo sconto del 63% presente su Amazon. Completa rapidamente l'ordine e sii veloce: quando la promozione viene attivata, solitamente le scorte durano pochissimo.