Nuovo Digitale Terrestre DVB T2, Amazon: decoder smart WiFi a 29€

Il decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2 è meglio se smart. Un prodotto, quello scovato in sconto su Amazon, che gode di funzionalità aggiuntive grazie alla possibilità di collegarlo a Internet e anche di riprodurre foto, video e musica da memorie esterne. Con la promozione del momento, lo prendi a 29,99€ appena e in omaggio ricevi la chivetta per la connessione WiFi: spunta il coupon in pagina e completa velocemente l'ordine per approfittarne. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Nuovo Digitale Terrestre DVB T2: decoder smart in sconto

Un prodotto super completo. Innanzitutto è perfetto per supportare il completo passaggio al nuovo modo di guardare i tuoi canali preferiti. La tua televisione tornerà a nuova vita, anche se è così datata da avere esclusivamente la connessione SCART. Oltre a quella HDMI, c'è anche lei.

Codec H.265 e audio Dolby (ac3) perfettamente supportati. In un attimo, complice la semplice interfaccia utente, puoi configurare il dispositivo e iniziare a usarlo. La vera chicca sta nelle funzionalità aggiuntive però. Infatti, attraverso la porta USB anteriore puoi fare due cose. La prima è inserire memorie esterne e riprodurre i contenuti audio e video che vi sono a bordo (come un vero e proprio media player). La seconda è la possibilità di inserire la chiavetta WiFi – che ricevi in omaggio – così da collegare a Internet il prodotto. In questo modo, potrai avere a funzionalità aggiuntive.

Ad esempio, puoi vedere i video di YouTube, controllare il meteo, leggere news e non solo. Insomma, un decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2 che è anche smart. Il prezzo, considerando anche l'omaggio, non potrebbe essere più allettante. Spunta il coupon in pagina e completa velocemente l'ordine per averlo a 29€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.