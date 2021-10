Nuovo Digitale DVB T2: una BOMBA di decoder con Alexa

Tempo di preparare la tua televisione al nuovo digitale terrestre DVB T2. Puoi farlo in modo semplicissimo, basta un buon decoder. Quello che ho appena scovato su Amazon ti offre anche la possibilità di interagire con l'assistente vocale Alexa. Basta premere un pulsante sul telecomando e parlare per avere informazioni, usare i servizi del colosso dell'e-commerce oppure gestire la tua casa smart.

Un connubio vincente, in un solo dispositivo, che è dotato di scheda tecnica completissima e che adesso porti a casa a 59€ circa appena con spedizioni assolutamente gratis, garantite dai servizi Prime.

Nuovo digitale DVB T2: ottimo decoder con Alexa

Un prodotto che innanzitutto è assolutamente completo, quindi perfetto per continuare a guardare la TV (che hai già a casa) anche dopo il passaggio al nuovo digitale. Infatti, non solo c'è pieno supporto al codec HEVC Main 10, ma anche al Dolby Audio (codec ac3). Due specifiche fondamentali, senza le quali potresti non vedere più i tuoi canali preferiti.

Inoltre, questo gioiellino è anche un media player. Collega una memoria esterna alla porta USB presente sul prodotto e guarda foto e video che ci sono a bordo. Non solo: questo device lo colleghi a Internet attraverso il WiFi e non manca nemmeno il Bluetooth.

Ciliegina sulla torta, come anticipato in apertura, puoi premere un tasto sul telecomando e interagire con l'assistente smart Alexa: chiedile qualsiasi cosa e gestisci la casa smart.

Insomma, un decoder per il nuovo digitale DVB T2 super completo con funzioni aggiuntive. Completa rapidamente l'ordine da Amazon per accaparrartelo a 59€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis.