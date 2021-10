Nuovo Digitale DVB T2: il decoder PERFETTO costa 24€

Il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2 è appena iniziato. Il momento di approfittare delle offerte sui migliori decoder compatibili è adesso. Con l'occasione che ho scovato su Amazon, prepari la tua TV allo switch off spendendo pochissimo: il dispositivo lo porti a casa a 24€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Nuovo Digitale DVB T2: il miglior decoder economico

Compatto, dotato di telecomando, super semplice da configurare e perfettamente compatibile con tutti gli standard del nuovo modo di guardare la televisione. Infatti, non solo c'è il codec HEVC, ma anche il pieno supporto al Dolby Audio: non correrai il rischio di incappare in canali il cui audio è disattivato per in compatibilità di formato.

In un attimo, lo colleghi e inizi la configurazione rapida, utilizzando il telecomando e l'interfaccia semplificata. Dopodiché, sei pronto: continui a guardare la TV come hai sempre fatto, godendo di qualità migliore. Puoi collegarlo attraverso uscita HDMI oppure SCART: questo lo rende compatibile anche con le televisioni più vecchie.

Il dispositivo è anche un praticissimo media player: basterà inserire una memoria esterna nell'apposito alloggiamento anteriore per poter riprodurre contenuti audio e video che ci sono a bordo.

Non perdere l'occasione di fare un vero e proprio affare, questo eccellente decoder – perfettamente compatibile con il nuovo digitale DVB T2 – lo porti a casa a 24€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.