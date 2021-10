Nuovo digitale DVB T2: il decoder c'è, ma NON SI VEDE (40€)

Preparare la TV al nuovo digitale DVB T2 può essere semplicissimo con questo decoder, che c'è, ma non si vede: sparisce dietro la TV, è così piccolo da essere invisibile. Questo gioiellino, dotato anche di Dolby Audio, lo prendi a 40€ circa appena da Amazon: completa rapidamente l'ordine per averlo con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Nuovo digitale DVB T2: ottimo decoder invisibile

Un prodotto tanto compatto, quanto completo. Innanzitutto, supporta perfettamente i codec HEVC Main 10 (H.265) e Dolby Audio (ac3). Questi due sono fondamentali per poter continuare a guardare senza alcun problema la TV, anche dopo il passaggio al nuovo standard.

Oltre a questo, c'è un'altra sorpresa. Questo gioiellino è anche un ottimo media player grazie alla porta USB collegabile al dispositivo. Puoi collegare una memoria esterna e riprodurre i contenuti audio e video che ci sono a bordo.

Semplicissima la configurazione iniziale: lo colleghi all'ingresso HDMI e alla porta USB della TV (o di un caricatore da parete) e – attraverso il telecomando in dotazione – in un attimo completi la configurazione e sei pronto a guardare la TV.

Le dimensioni così compatte, permettono a questo decoder di diventare letteralmente invisibile dietro la TV. Sparisce letteralmente, non serve posizionarlo su un mobile e quindi non ingombra spazio.

Non perdere l'occasione di fare un vero e proprio affare su Amazon: completa rapidamente l'ordine per portare a casa questo gioiellino, perfetto per il nuovo digitale DVB T2, a prezzo bassissimo. Solo 40€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis.