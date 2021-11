Nuovo Digitale DVB T2: decoder WiFi connessione smartphone a 27€

Questo super decoder smart non solo è validissimo per il nuovo digitale DVB T2, ma ti offre anche molto di più. Ad esempio, trasmette le immagini dello smartphone e si collega a Internet attraverso il WiFi. Con i super sconti Aliexpress del momento, lo porti a casa a 27€ circa appena. Come? Facilissimo: metti il prodotto nel carrello, seguendo l'immagine sottostante. Prima di pagare, applica il codice “KOQITES”. Le spedizioni sono assolutamente gratis.

Nuovo Digitale DVB T2: decoder smart a prezzo super

Un prodotto completissimo, innanzitutto, sotto il punto di vista del nuovo digitale DVB T2. Infatti, non solo supporta il codec HEVC Main 10, ma anche il Dolby Audio. Grazie a questa caratteristica, non rischi di non riuscire a sentire l'audio di moltissimi canali che trasmettono in alta definizione ed è una caratteristica che non tutti i terminali di questo tipo supportano. Ancora, supporta anche il DVB S2 satellitare.

Oltre a questo, il gioiellino in gran sconto su Aliexpress ha un cuore tutto smart. La porta USB ti permette due utilizzi: attaccare memorie esterne per riprodurre i contenuti che ti piacciono di più oppure collegare l'antenna WiFi (in dotazione) per connettere il dispositivo a Internet. Dopo che lo avrai fatto, ti si aprirà un mondo di possibilità, come la navigazione su YouTube.

Per finire, questo decoder per il nuovo digitale DVB T2, ti permette anche di trasmettere sulla televisione quello che c'è sullo smartphone, come faresti con un Chromecast.

Insomma, un prodotto completissimo, che ora porti a casa a gran prezzo da Aliexpress. Segui le istruzioni a inizio articolo per approfittarne subito. Si tratta di un'offerta a tempo con quantità disponibile limitata.