Nuovo digitale DVB T2: decoder smart con WiFi a 22€, PREZZONE

Prepara la tua televisione al nuovo digitale DVB T2 con questo decoder smart, con supporto al WiFi, adesso in gran sconto su Amazon a 22€ circa appena. Un’ottima soluzione a prezzo eccezionale e con spedizioni rapide e gratis: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “CSZC8Q7V”.

Nuovo digitale DVB T2: decoder smart in gran sconto

Un prodotto super compatto, che occupa pochissimo spazio sotto la televisione. Lo colleghi al televisore tramite ingresso HDMI oppure presa SCART e – attraverso il pratico telecomando e la semplice interfaccia utente – puoi rapidamente configurarlo. A quel punto, sarai pronto a goderti i tuoi programmi preferiti anche dopo che il passaggio al nuovo modo di guardare la TV sarà completo.

Il device supporta a pieno il codec H.265 (HEVC Main 10) e anche l’audio Dolby. Non ci sarà alcun problema di compatibilità audio e video.

Come anticipato, si tratta di un prodotto smart, che puoi collegare a Internet per godere di funzionalità aggiuntive, come la fruizione di YouTube. Puoi farlo sfruttando la porta Ethernet oppure un’antenna WiFi (non inclusa in confezione). Per finire, attraverso l’ingresso USB anteriore, puoi collegare memorie esterne e riprodurre audio, video e musica: un vero e proprio media player.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare con questo super decoder per il nuovo digitale DVB T2. Metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “CSZC8Q7V”. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.