Nuovo Digitale DVB T2: decoder ECONOMICI migliori (fino a 40€)

Il passaggio al nuovo digitale DVB T2 è già iniziato. Tempo di preparare la televisione, non nativamente compatibile, al nuovo modo di guardare i tuoi programmi preferiti. Puoi risolvere con pochissimo, basta scegliere un buon decoder.

Dai un'occhiata a queste tre proposte: sono le migliori, fra le più economiche presenti su Amazon. C'è anche una versione microscopica, che sparisce dietro la TV.

Nuovo digitale DVB T2: i migliori decoder economici

Il primo modello è proprio quello che può scomparire dietro la TV. Perfetto per pannelli appesi al muro perché non dovrai trovare spazio per sistemarlo. Super semplice da configurare, è anche un media player. Così richiesto, che per adesso puoi solo preordinarlo su Amazon a 35€ circa appena. Le spedizioni riprenderanno dal 24 ottobre e saranno totalmente gratuite.

Il secondo modello è un prodotto completissimo, perfetto per lo switch off appena avviato. Dotato di codec HEVC (H.265) è super semplice da configurare e – seppur non invisibile – è comunque compatto. Non manca il pieno supporto al Dolby Audio: nessuna sorpresa nella visione dei canali in alta definizione. Si tratta dello Strom 505 e lo porti a casa a 39€ circa appena con spedizioni rapide e gratis.

Il terzo modello è di Fenner, è altrettanto completo e funziona come media player. Anzi, hai anche la possibilità di collegarlo a Internet e usufruire di funzionalità aggiuntive. Lo porti a casa a 28€ circa appena da Amazon. Spedizioni rapide e gratis.

Con questi 3 decoder non avrai problemi ad adeguare la tua TV al nuovo digitale DVB T2. Scegli il modello che preferisci e completa velocemente l'ordine da Amazon, le scorte sono in esaurimento, data l'elevata richiesta dovuta all'inizio del passaggio al nuovo modo di vedere la televisione.