Nuovo digitale DVB T2, Amazon: 5 SMART TV a meno di 200€

Il momento del passaggio al nuovo digitale DVB T2 può essere un'ottima occasione per acquistare una smart TV e non serve spendere necessariamente un patrimonio per farlo. Ho selezionato 5 modelli, tutti a meno di 200€, che trovi direttamente su Amazon.

Nuovo digitale terrestre DVB T2: smart TV a meno di 200€

Una nuova televisione, che – oltre a essere pronta per guardare i canali con il nuovo codec HEVC Main 10 – è anche dotata di tutto un sistema smart, perfetto per vedere i tuoi contenuti on demand preferiti. Netflix, Prime Video, DAZN, Infinity, Discovery+ e non solo: tutto a portata di telecomando. Con meno di 200€, prendi un prodotto completo: ecco la mia selezione.

Il primo modello è del brand emergente Metz, dedito a prodotti di alto rapporto fra qualità e prezzo. Un ottimo pannello da 32″ di tipo LED e il sistema operativo Android TV 9.0 integrato. Lo prendi a 199€ appena con spedizioni rapide e gratis.

Il secondo modello è sempre un pannello LED, ma del brand Thomson. Risoluzione FHD, bordi sottilissimi e doppia porta HDMI. Non manca il sistema operativo Android TV. Anche lui, lo porti a casa a 199€ appena.

Il terzo modello è sempre smart, da 32″. Risoluzione HD ready, ottima visibilità, e sistema di smart TV integrato (non Android). Realizzato da Nikkei, lo porti a casa a 189€ appena.

A seguire, il modello da 32″ di e-max. Anche in questo caso, si tratta di un pannello LED, HD Ready e con il pieno supporto ad Android TV 9.0. Non mancano 3 porte HDMI e una vera chicca: il telecomando Bluetooth con microfono per interagire con Google Assistant. Te lo accaparri a 199,99€ appena, se riuscirai a completare l'ordine prima che le scorte finiscano (è fra i più apprezzati perché molto completo).

Per finire, la TV per chi ha poco spazio. Un ottimo modello da 24″, che non manca di avere a bordo tutto quello che serve, incluso Android TV e un Chromecast per trasmettere i contenuti dallo smartphone. Lo porti a casa a 169€ appena.

Insomma, la smart TV – che supporti anche il nuovo digitale DVB T2 – puoi prenderla a ottimo prezzo da Amazon. Certo, i pannelli non sono enormi, ma con qualche piccolo compromesso è possibile fare un vero e proprio affare.