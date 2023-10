Nuovo Conto HYPE: ottieni 50 euro di rimborso con QUESTO CODICE

Oggi aprire un nuovo conto HYPE è più conveniente. Grazie a una speciale promozione, infatti, puoi ottenere 50 euro di rimborso per l’apertura di un conto Next o Premium, i due conti online di HYPE.

Per riceverli, apri un nuovo conto Next o Premium a questa pagina e usa il codice HYPE50. Importante: il coupon funziona solo se ti colleghi al sito di HYPE sfruttando i link e i bottoni che trovi in questo articolo.

50 euro di rimborso se apri un conto HYPE Next o Premium

HYPE Next è un conto online che ti permette di prelevare senza commissioni e fare bonifici istantanei gratuiti, oltre che ricaricare in pochi secondi usando un’altra carta senza limiti né costi. All’apertura del nuovo conto riceverai una carta di debito Mastercard contactless, che potrai usare per le tue spese nei negozi fisici o per gli acquisti online (è compatibile con Apple Pay e Google Pay). Inoltre HYPE Next consente di avere una polizza su assistenza medica, riparazione elettrodomestici e acquisti. Il costo? Appena 2,90 euro al mese.

HYPE Premium è invece il conto all inclusive grazie al quale puoi avere accesso senza limiti a tutti i servizi. Tra i suoi vantaggi si annoverano pagamenti e prelievi gratis in tutto il mondo, un pacchetto assicurativi su viaggi, acquisti e furti all’ATM, una carta di debito World Elite Mastercard e un’assistenza prioritaria via WhatsApp. Il costo del canone è di 9,90 euro al mese.

Usa il codice promo HYPE50 durante la registrazione, accredita il tuo stipendio o la pensione, effettua una spesa di almeno 50 euro e il gioco è fatto: HYPE provvederà a offrirti un rimborso di 50 euro.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi