Nuovo conto corrente: zero spese e tanti vantaggi con Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum è la soluzione ideale per chi ha bisogno di un nuovo conto corrente, completo e conveniente. Si tratta, infatti, di un conto a canone zero per 12 mesi (ma il canone di 3,75 euro al mese è azzerabile anche successivamente) che include anche una carta di debito con prelievi gratis in tutta l’area euro e bonifici gratis.

Si tratta, quindi, della soluzione giusta per tutti i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente a zero spese. Per richiederne l’apertura basta seguire il link qui di sotto. L’apertura può essere completata anche tramite SPID.

SelfyConto di Banca Mediolanum è il conto a zero spese giusto su cui puntare oggi

Scegliendo SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto con le seguenti caratteristiche:

canone zero per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese); successivamente il canone è azzerabile: per tutti i clienti Under 30, infatti, il canone è sempre azzerato mentre per i clienti Over 30 è azzerabile attivando un prestito, un mutuo oppure un prodotto assicurativo

In più, per i clienti che scelgono Banca Mediolanum ci sono ulteriori vantaggi. Il conto permette di richiedere la carta di credito, con un costo di 1 euro al mese e un plafond di 1.500 euro. Da notare, inoltre, che tutte le carte della banca possono essere utilizzate anche con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

Per i nuovi clienti che attivano SelfyConto c’è anche la possibilità di accedere a un concorso a premi, con un’estrazione che consentirà di vincere una serie di prodotti Apple (come iPhone, iPad, MacBook e Apple Watch).

Per aprire il conto corrente è sufficiente seguire una semplice procedura online. Collegandosi al sito ufficiale di Banca Mediolanum, tramite il link qui di sotto, basteranno pochi minuti per aprire il conto. L’operazione può essere completata anche tramite SPID.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.