Nuovo conto corrente? ZERO COSTI scegliendo Conto Arancio

Per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente c’è oggi un’offerta davvero ottima: Conto Corrente Arancio di ING è disponibile per tutti i nuovi clienti con zero costi fissi e con la possibilità di beneficiare di interessi al 3% per i primi 3 mesi (poi 0,5%, senza vincoli sull’importo depositato).

Con il conto proposto da ING si possono, quindi, azzerare i costi del conto corrente, accedendo ad un’offerta personalizzabile e con tanti punti di forza. Richiedere l’apertura del conto è semplicissimo e, naturalmente, gratuito. Basta accedere al sito ufficiale di ING e seguire la procedura. Per saperne di più è possibile sfruttare il link qui di sotto.

Conto Corrente Arancio: zero costi e interessi al 3% per 3 mesi per i nuovi clienti

Il Conto Corrente Arancio di ING mette a disposizione un’offerta così caratterizzata:

canone zero , eliminando così tutti i costi di mantenimento

, eliminando così tutti i costi di mantenimento tutte le operazioni bancarie , a partire dai bonifici, sono gratis se effettuate tramite Home Banking

, a partire dai bonifici, sono se effettuate tramite Home Banking carta di debito gratuita inclusa ed utilizzabile per pagamenti anche tramite Google Pay e Apple Pay; il prelievo presenta una commissione fissa di 0,90 euro

ed utilizzabile per pagamenti anche tramite Google Pay e Apple Pay; il prelievo presenta una commissione fissa di 0,90 euro Modulo Zero Vincoli: aggiunge il prelievo gratis e la possibilità di effettuare operazioni senza commissioni anche tramite il Servizio Clienti; il costo è di 2 euro ma viene azzerato con l’accredito dello stipendio o della pensione o ancora registrando entrate per almeno 1.000 euro mensili

aggiunge il e la possibilità di effettuare operazioni senza commissioni anche tramite il Servizio Clienti; il costo è di 2 euro ma viene azzerato con l’accredito dello stipendio o della pensione o ancora registrando entrate per almeno 1.000 euro mensili carta di credito Mastercard Gold con plafond di 1.500 euro richiedibile a 2 euro al mese (azzerabili con 500 euro di spesa mensile o attivando un piano Pagoflex per pagare a rate le spese sostenute)

con plafond di 1.500 euro richiedibile a 2 euro al mese (azzerabili con 500 euro di spesa mensile o attivando un piano Pagoflex per pagare a rate le spese sostenute) interessi al 3% per 3 mesi per tutti i nuovi clienti; terminato il periodo promozionale, il conto include un tasso di interesse dello 0,5%, senza vincoli

Per richiedere Conto Corrente Arancio di ING è possibile accedere al link qui di sotto e seguire una semplice procedura di sottoscrizione online.

