Nuovo conto corrente? Questa è la scelta più conveniente di oggi

La scelta del nuovo conto corrente deve tenere in considerazione vari fattori: la sicurezza della banca, la possibilità di poter sfruttare una piena operatività online e l’assenza di costi sono tutti parametri fondamentali da valutare.

In questo momento, la soluzione giusta per aprire un nuovo conto è rappresentata da SelfyConto di Banca Mediolanum. L’istituto mette a disposizione un conto completo con canone zero per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese) ma sempre azzerato per Under 30.

In più, il conto corrente include la carta di debito con prelievi gratuiti oltre ai bonifici gratuiti. Da notare tutte le principali operazioni bancarie sono gratuite. In più, i clienti Mediolanum hanno la possibilità di richiedere la carta di credito con un costo di 1 euro al mese e un plafond di 1.500 euro.

Per aprire SelfyConto basta collegarsi al sito di Banca Mediolanum e seguire una veloce procedura di sottoscrizione online.

SelfyConto di Banca Mediolanum: il conto giusto su cui puntare

La scelta del nuovo conto corrente, grazie alla proposta di Banca Mediolanum, diventa molto più semplice. Con SelfyConto è possibile sfruttare:

accesso a vari servizi aggiuntivi come SelfyCredit Instant per ottenere fino a 20.000 euro in prestito con condizioni agevolate

Si tratta, quindi, di un conto completo, ricco di vantaggi e senza punti deboli, ideale per ogni tipologia di cliente. Per richiedere l’apertura del conto corrente è sufficiente seguire la procedura guidata qui di sotto. Il conto corrente può essere aperto anche tramite SPID.