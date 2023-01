Nuovo conto corrente: ecco l'OFFERTA GIUSTA per AZZERARE I COSTI senza rinunce

La scelta di un nuovo conto corrente passa per l’analisi di tutte le opzioni più vantaggiose sul mercato, in modo da individuare il conto giusto, sia in termini di costi che di servizio offerto. In questo momento, l’offerta giusta arriva da Banca Mediolanum che propone il suo SelfyConto, una soluzione equilibrata e completa che permette un utilizzo completo del proprio denaro, garantendo la possibilità di azzerare i costi.

SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto corrente online con canone zero per il primo anno (e azzerabile successivamente). Chi sceglie questo conto può contare su tutti i principali servizi bancari, a partire da bonifici e carta di debito, da utilizzare liberamente e senza costi. Il conto può essere attivato direttamente online. Per maggiori dettagli è possibile accedere direttamente al sito di Banca Mediolanum:

SlefyConto di Banca Mediolanum: un conto completo e senza spese

Con SelfyConto di Banca Mediolanum si può accedere ad un conto corrente completo e davvero vantaggioso. Tale conto, infatti, si caratterizza per:

un canone mensile azzerato per il primo anno ; il canone, inoltre, è sempre azzerato per gli Under 30 e può essere facilmente azzerabile dagli Over 30 attivando un prodotto finanziario o assicurativo con la banca ad esempio

; il canone, inoltre, è e può essere facilmente attivando un prodotto finanziario o assicurativo con la banca ad esempio una carta di debito Mediolanum Card gratuita da utilizzare per fare acquisti senza commissioni (anche tramite Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay); con la carta è possibile prelevare senza commissioni in tutta l’area Euro

da utilizzare per fare acquisti senza commissioni (anche tramite Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay); con la carta è possibile in tutta l’area Euro tutte le principali operazioni bancarie , a partire dai bonifici , sono disponibili senza commissioni

, a partire dai , sono disponibili possibilità di richiedere la Mediolanum Credit Card, una carta di credito a saldo con plafond a partire da 1.500 euro e possibilità di dilazionare i pagamenti; la carta costa appena 12 euro all’anno

SelfyConto di Banca Mediolanum è richiedibile, in pochi minuti, direttamente dal sito dell’istituto:

