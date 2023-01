Nuovo conto corrente: ecco l'offerta giusta a ZERO SPESE

Per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente c’è la possibilità di puntare su di una soluzione davvero a zero spese con la possibilità di beneficiare di un canone azzerato per sempre e di tutti i servizi bancari senza costi di alcun tipo. Per puntare su di un conto di questo tipo è possibile scegliere Conto Corrente Arancio di ING.

Il conto in questione prevede canone zero e mette a disposizione una carta di debito per pagamenti e prelievi senza commissioni. Da notare che anche tutte le principali operazioni bancarie, a partire dai bonifici, sono disponibili senza spese. Con la proposta di ING, quindi, accedere ad un conto corrente davvero a zero spese è possibile.

Per aprire Conto Corrente Arancio è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Nuovo conto a zero sperse: i vantaggi dell’offerta di ING

Tra le opzioni disponibili in questo momento sul mercato bancario, Conto Corrente Arancio di ING rappresenta, senza dubbio, una delle migliori scelte per chi punta ad un conto corrente a zero spese. La proposta di ING, infatti, presenta:

canone zero per sempre

zero commissioni per le operazioni effettuate online tramite Home Banking

carta di debito gratuita

tasso lordo del 3% per i primi 3 mesi, senza vincoli di alcun tipo

C’è anche una versione più completa del conto di ING. Attivando il Modulo Zero Vincoli, infatti, si accede a:

prelievi senza commissioni con carta di debito in Italia e in Europa

bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche senza commissioni anche se effettuati tramite Servizio Clienti

un modulo assegni ogni anno

Il Modulo Zero Vincoli costa 2 euro al mese ma viene azzerato facilmente, accreditando lo stipendio o la pensione o anche registrando entrate di almeno 1.000 euro al mese sul Conto Corrente Arancio. Da notare, inoltre, che è possibile arricchire il conto richiedendo la Carta di Credito Mastercard Gold con plafond di 1.500 euro e canone di 2 euro al mese (azzerabile con almeno 500 euro di spese).

Per richiedere il Conto Corrente Arancio è possibile seguire una semplice procedura di attivazione online:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.