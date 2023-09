Nuovo conto corrente? Costi ridotti e tanti vantaggi con HYPE

Conto HYPE è, sempre di più, un punto di riferimento per tutti i risparmiatori alla ricerca di un conto online, conveniente e personalizzabile sulla base delle proprie necessità. Per tutti i nuovi clienti, infatti, c’è il Conto HYPE a canone zero, con carta abbinata, che rappresenta una soluzione più completa e vantaggiosa di una prepagata.

Per i clienti più esigenti c’è HYPE Next che, al costo di appena 2,90 euro al mese, aggiunge diversi vantaggi aggiuntivi, a partire dai prelievi gratis e dalla ricarica illimitata del conto, oltre a varie polizze assicurative abbinate. C’è poi HYPE Premium, dal costo di 9,90 euro al mese, che propone ancora più vantaggi.

Tutte le versioni di Conto HYPE sono accessibili dal link qui di sotto. Inserendo in fase di registrazione il codice YOU è possibile ricevere fino a 25 euro di bonus.

Conto HYPE: personalizzabile e ricco di vantaggi, anche a canone zero

Puntando su Conto HYPE è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi e, soprattutto, personalizzabile, grazie alla possibilità di scegliere tra tre diversi piani:

Conto HYPE a canone zero include la carta virtuale (con possibilità di richiedere la carta Mastercard fisica a 9,99 euro) e garantisce 250 euro di prelievi gratis, bonifici gratis e possibilità di ricarica del conto fino a 15.000 euro all’anno

a include la carta virtuale (con possibilità di richiedere la carta Mastercard fisica a 9,99 euro) e garantisce 250 euro di prelievi gratis, bonifici gratis e possibilità di ricarica del conto fino a 15.000 euro all’anno Conto HYPE Next con un costo di 2,90 euro al mese include la carta di debito con prelievi gratis in Italia e all’estero, 10 bonifici istantanei gratis ogni mese e la ricarica illimitata del conto, oltre a una lunga serie di polizze assicurative

con un costo di include la carta di debito con in Italia e all’estero, 10 bonifici istantanei gratis ogni mese e la ricarica illimitata del conto, oltre a una lunga serie di polizze assicurative Conto HYPE Premium con un costo di 9,90 euro al mese aggiunge la Carta World Elite Mastercard, l’assistenza prioritaria, i prelievi gratis in tutto il mondo e molti altri vantaggi

Grazie a Conto HYPE, quindi, è possibile scegliere la soluzione giusta per le proprie necessità. Su tutte le versioni del conto è possibile impostare l‘accredito dello stipendio, creare box di risparmio, accedere a prestiti e mutui oltre che al Portafoglio Bitcoin.

Per aprire il conto corrente, scegliendo la versione desiderata, è possibile seguire il link qui di sotto.

