Nuovo cliente Hype? Scopri come ottenere fino a 25€ di bonus

Hype ha lanciato una nuova promozione dedicata a tutti i suoi nuovi utenti. La fintech 100% italiana offre, infatti, un bonus di 5 euro (ma potrai ottenerne fino a 25) a coloro che scelgono Hype: tutto ciò che dovrai fare è aprire un nuovo conto e inserire in fase di registrazione il codice promo “HYPER”. Il procedimento è online e dura pochi minuti, il conto – gratis se scegli il piano base – sarà attivo in pochi giorni e avrai subito a disposizione la carta virtuale in app.

Come ottenere fino a 25 euro di bonus

Quando ti registri a Hype per la prima volta, oppure effettui l’upgrade a uno dei piani a pagamento, potrai ottenere fino a ben 25 euro di bonus d’ingresso. Accedere alla promozione è semplicissimo: accedi a questo link e registrati a Hype, quando ti verrà chiesto inserisci il codice promo “HYPER”. Dopodiché sarà necessario ricaricare di almeno 50 euro il tuo conto, entro trenta giorni dalla sua apertura. Una volta effettuata la ricarica, Hype ti invierà il bonus direttamente sul tuo conto in sette giorni lavorativi.

L’ammontare del bonus varia a seconda del piano scelto. Chi si iscrive a un piano gratuito riceverà 5 euro, mentre per i piani Next e Premium il bonus è pari a, rispettivamente, 20 e 25 euro. Se hai già ricevuto un bonus in passato non potrai nuovamente usufruirne: la promozione è infatti riservata esclusivamente ai nuovi clienti.

Tutti i vantaggi del conto gratuito Hype

Il conto Hype a canone zero è perfetto per pagare e gestire le spese di tutti i giorni. Ogni titolare avrà infatti a disposizione un conto completo di IBAN italiano con una carta virtuale per acquisti online e in negozio, un bonus risparmi per raggiungere tutti i tuoi obiettivi e la possibilità di effettuare investimenti a partire da 1 euro con Gimme5.

Ma non sono gli unici vantaggi di Hype. Chi sceglie un conto a canone zero potrà effettuare ricariche da altre carte, in contanti o con bonifico per un massimo di 15 mila euro annui, ma anche analizzare le proprie spese nella sezione “Radar”, guadagnare facendo shopping grazie al cashback (fino al 10%) e ricevere o inviare bonifici ordinari gratuitamente direttamente tramite il proprio IBAN.

Hype è un conto completo, ideale per le esigenze di chiunque. Apri subito il tuo completamente gratis e inserisci in fase di registrazione il codice promo “HYPER” per ricevere un bonus da 5 euro da impiegare come preferisci, per i tuoi acquisti o come risparmio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.