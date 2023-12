Nuovo Chromebook? Su Amazon c'è l'offerta giusta (8/128 GB)

Chi è alla ricerca di un nuovo Chromebook può sfruttare questa nuova offerta Amazon per acquistare l’ottimo HP Chromebook 15a, ora disponibile al prezzo scontato di 329 euro invece che 449 euro, con uno sconto del 27%. Si tratta di un’ottima occasione per acquistare un laptop veloce, con un ampio display e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

HP Chromebook 15a è in offerta: è il modello da comprare oggi

Per acquistare un nuovo laptop con Chrome OS è possibile puntare sull’ottimo Chromebook 15a di HP. Il modello in questione è dotato di un display da 15,6 pollici oltre che del processore Intel Celeron N4500 che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. C’è anche una tastiera full size oltre a una webcam HD. La scocca è realizzata nell’elegante versione Rose Gold.

Il Chromebook di HP è ora acquistabile con una nuova offerta Amazon e con un prezzo scontato di 329 euro. Si tratta della promozione giusta per mettere le mani su di un ottimo laptop con ChromeOS, venduto e spedito da Amazon.

Lo sconto è valido solo per un periodo limitato. Chi è alla ricerca di un nuovo notebook economico e veloce, quindi, può puntare in modo deciso su questo modello che, anche grazie alla giusta dotazione di RAM e storage, ha tutte le carte in regola per garantire ottime prestazioni.

