Un nuovo canale in arrivo sul digitale terrestre, ma non per tutti

La piattaforma digitale terrestre in tutta Italia sta per arricchirsi di un nuovo canale, presto in arrivo. Purtroppo però non sarà per tutti. Infatti, ricevere questo canale nella lista nazionale non è un problema. Per quello è già disponibile. Tuttavia, sarà necessario avere un televisore o un decoder connesso a internet per accedere alle future trasmissioni.

Ci troviamo all’interno del MUX CAIRO DUE, uno dei multiplex nazionali più famosi e frequentati dagli italiani per i numerosi canali disponibili. Infatti, alla LCN 412 è stato recentemente rinominato l’identificativo di AUTOMOTO in PREMIO SPORT. In sovrimpressione compare il logo IMPRESE e un annuncio: “Stiamo arrivando“.

Si tratta di un nuovo canale che presto si aggiungerà alla lunga lista dei canali del digitale terrestre in HbbTV. Per questo solo per gli apparecchi compatibili con questa tecnologia ibrida, che unisce le frequenze allo streaming. Ovviamente, se ancora non vedi questo cartello alla LCN 412 devi effettuare una ricerca automatica dei canali.

Digitale Terrestre: il nuovo MUX CAIRO DUE

L’arrivo del nuovo canale IMPRESE, che presto trasmetterà in HbbTV le sue programmazioni sul digitale terrestre, ha aggiornato il MUX CAIRO DUE. Vediamo ora come si presenta questo multiplex nazionale con le modifiche apportate.