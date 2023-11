Il nuovissimo POCO C65 è già in SUPER OFFERTA a soli 129€

Il nuovissimo POCO C65 by Xiaomi è già in super offerta. Lo trovi sul Mi Store a soli 129,90 euro su questo link. Non lasciartelo scappare se vuoi a tutti i costi questo smartphone low cost, ma dalle caratteristiche premium. La versione in Offerta Lancio è quella da 6GB di RAM e 128GB di ROM. Interessante visto il prezzo così basso. Con una tripla fotocamera AI da 50MP scatti foto perfette in ogni condizione e le migliori grazie a nuovi filtri divertenti.

POCO C65: lo smartphone definitivo a meno di 130 euro

Con meno di 130 euro il POCO C65 è lo smartphone definitivo. Grazie alla sua batteria ad alta capacità da 5000 mAh hai fino a 23 ore di streaming video disponibili con una ricarica. Supporta anche la ricarica rapida da 18W che in soli 5 minuti restituisce 5 ore di riproduzione musicale. Il display da 6,47 pollici a 90Hz è estremamente fluido. Inoltre, grazie alla sua speciale tecnologia, protegge i tuoi occhi dall’affaticamento.

Scopri tutta la potenza del processore MediaTek Helio G85 che offre fino a 16GB di RAM tramite estensione di memoria. Approfitta subito del Black Friday di Xiaomi sul Mi Store. In questo momento, con un’offerta lancio super interessante, acquisti il nuovissimo C65 a soli 129,90 euro, anziché 149,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.