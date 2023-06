Nuovi MacBook Air da 15": preordini aperti su Amazon, consegna al D1

Se stai pensando di acquistare un nuovo MacBook Air, da ieri sera hai una nuova opzione da considerare: il modello da 15,3 pollici. Questo portatile offre un display Liquid Retina ad alta risoluzione, il potente chip M2 e fino a 18 ore di autonomia.

E puoi prenotarlo adesso su Amazon sia con 256GB di memoria interna a 1649 euro, sia con 512GB a 1879 euro. Entrambi i modelli sono in pronta consegna per il D1 previsto per il 13 giugno 2023.

MacBook Air da 15.3 pollici: la novità tanto attesa

MacBook Air da 15,3 pollici è il più grande della famiglia Air, ma non per questo meno leggero e sottile. Il suo guscio in alluminio 100% riciclato pesa solo 1,24 kg e ha uno spessore di soli 1,6 cm. Il display Liquid Retina ha una luminosità di 500 nit, una gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori, per immagini brillanti e dettagli incredibili. Inoltre, supporta la tecnologia True Tone che adatta il bilanciamento del bianco alla luce ambientale.

Il cuore del laptop è il chip M2, che integra una CPU 8-core, una GPU 10-core e fino a 24GB di memoria unificata. Questo significa che puoi fare più cose in meno tempo, con prestazioni eccezionali e consumi ridotti. Il chip M2 gestisce anche il Neural Engine, che consente al MacBook Air di sfruttare l’intelligenza artificiale per migliorare le tue app e i tuoi workflow.

Il MacBook Air ha una batteria che dura fino a 18 ore con una sola ricarica, grazie all’efficienza del chip M2. Puoi lavorare tutto il giorno senza preoccuparti di trovare una presa. E quando devi fare videochiamate o registrare audio, puoi contare su una videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array e un sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale.

Infine puoi sfruttare altre caratteristiche che lo rendono un portatile eccezionale: la tastiera con tasti funzione e retroilluminazione LED, il trackpad Force Touch che reagisce alla pressione del tuo dito e due porte Thunderbolt/USB 4 che supportano alimentazione, display e dispositivi esterni.

Se vuoi acquistare il nuovo MacBook Air da 15,3 pollici su Amazon, affrettati perché le scorte sono limitate. Puoi scegliere tra il modello da 256GB a 1649 euro o il modello da 512GB a 1879 euro. Entrambi sono disponibili nei colori argento, mezzanotte e oro rosa. E se ordini ora, riceverai il tuo MacBook Air in tempo per il D1 del 13 giugno 2023. Non perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.