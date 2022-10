Nuovi iPad Pro 2022 in preordine su Amazon: ecco dove trovarli

I nuovi iPad Pro, edizione 2022, sono stati annunciati ufficialmente. Un po’ a sorpresa, ma nemmeno troppo, considerando le anticipazioni non ufficiali. Disponibili in preordine, il nuovo modello con chip M2 è già possibile trovarlo anche su Amazon e quindi accaparrarseli in anticipo direttamente sul celeberrimo store. Alcuni modelli potrebbero non risultare disponibili, segna il link e continua a provare: lo saranno a brevissimo.

iPad Pro 2022 con chip M2: preordine su Amazon in arrivo

Di seguito, tutti i modelli attualmente disponibili per il preordine, suddivisi per dimensione display, colori e tagli di memoria. Eccoli tutti.

Modello con schermo da 11″ WiFi

Modello con schermo da 11″ WiFi + Cellular

Modello con schermo da 12,9″ WiFi

Modello con schermo da 12,9″ WiFi + Cellular

Non preoccuparti se non li vedi ancora disponibili all’acquisto, segnati il link e continua a provare: è questione di minuti. Come anticipato, i nuovi iPad Pro 2022 con chip M2 saranno prestissimo in preordine su Amazon. Le prime spedizioni partiranno alla fine del periodo e saranno rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

