Nuovi AirPods 3? 5 OTTIME alternative a meno di 20€

I nuovi AirPods 3 sono già ufficiali e da poco anche in preordine. Un paio di auricolari che non passa di certo inosservato per design e specifiche. Attira l'attenzione però anche il prezzo: costano 199€. Un investimento certamente elevato per accaparrarseli.

Se sei alla ricerca di un nuovo wearable, ma non vuoi spendere un patrimonio, sappi che ci sono delle ottime alternative economiche. I 5 modelli che ho selezionato, puoi averli a meno di 20€: li trovi direttamente su Amazon.

Nuovi AirPods 3: 5 alternative a meno di 20€

Ho selezionato solo wearable con design semi in ear, perché proprio questa è la peculiarità principale del gioiellino del colosso di Cupertino. Non ho mai dimenticato però di strizzare l'occhio al prezzo, stando sotto la soglia dei 20€.

Il primo modello è di Lenovo: un brand, una garanzia. Bello, compatto e dotato di ottima autonomia energetica, questo dispositivo è in sconto eccezionale. Puoi portarlo a casa a 17€ circa appena: mettilo nel carrello e applica il codice “I6E82DJU” prima di completare l'ordine. Spedizioni gratis.

Il secondo modello invece è di SBS ed è super colorato, oltre che compattissimo. Perfetti per musica e telefonate, l'edizione bianca la porti a casa a 13,99€ appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Il terzo wearable ha un case di ricarica che ricorda quello del wearable Apple. Fra le sue caratteristiche, un driver da 13 millimetri e audio “3D” per qualità d'ascolto eccellente. Lo porti a casa a 15,99€ appena, spedizioni rapide e gratis.

Il quarto modello è simile al terzo, ma con cuffiette più compatte e un case di ricarica ancora più piccolo. Dotati di Bluetooth 5.1, garantiscono connessione super stabile allo smartphone. Spunta il coupon in pagina per portarlo a casa a 15€ circa appena con spedizioni rapide e gratis.

Per finire, il quinto paio di auricolari che puoi trovare su Amazon come alternativa ai nuovi AirPods 3 è disponibile in ben 5 colorazioni differenti e non solo. Infatti, è anche in sconto a un prezzo piccolo piccolo: puoi portarlo a casa a 14,99€ con spedizioni assolutamente rapide e gratis.

Sei ancora super motivato a portare a casa il nuovo wearable del colosso della mela morsicata? Approfitta del preordine sulla piattaforma dell'e-commerce per essere fra i primi a portarlo a casa.