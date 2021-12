Nuovi AirPods 2021: sconto GHIOTTO su Amazon, finalmente

I nuovi AirPods 2021, modello di terza generazione dei celeberrimi auricolari Apple, è in gran sconto su Amazon. Con le offerte di Natale, li porti a casa a 179€ circa. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Nuovi AirPods 2021: super sconto su Amazon

Un prodotto super atteso che, finalmente, qualche settimana fa è stato lanciato e commercializzato. Un design che ricorda molto più le edizioni Pro delle cuffiette della mela morsicata. Un audio eccezionale, con tanto di supporto all'Audio Spaziale.

Ottima qualità in ascolto musicale, ma anche in conversazione. Soprattutto, l'esperienza di ascolto dei tuoi brani preferiti è supportata dall'equalizzazione adattiva: ottieni sempre il massimo, qualsiasi sia il ritmo.

Un design semi in ear e auricolari più compatti, così come compatto è il case di ricarica, che adesso supporta addirittura la tecnologia MagSafe per una batteria pronta in pochissimo tempo.

Insomma, i nuovi AirPods 2021 non hanno granché bisogno di descrizioni. Si tratta di auricolari TWS Apple di ultima generazione e la possibilità di prenderli in sconto su Amazon non dev'essere assolutamente trascurata. Adesso puoi averli a 179,99€ invece di 199€. Il prodotto arriva con spedizioni veloci e gratis, in tempo per Natale, grazie ai servizi Prime. A questo prezzo, dureranno pochissimo: sii rapido a completare l'ordine.