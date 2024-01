Nuova VPN per iniziare il 2024: -65% scegliendo NordVPN (con 1 TB in cloud)

NordVPN è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN per iniziare nel modo giusto il 2024. Per accedere a Internet in sicurezza e senza tracciamento, infatti, è possibile affidarsi a NordVPN che ha prorogato l’offerta natalizia anche alla prima parte del 2024, garantendo a tutti gli utenti uno sconto fino al 65%.

Con l’offerta in corso, infatti, è possibile accedere a NordVPN con una spesa di 3,79 euro al mese. In alternativa, è possibile puntare sul piano Completo che include anche 1 TB in cloud e il password manager. Il costo, in questo caso, è di 5,79 euro al mese.

Le offerte sono legate all’attivazione del piano biennale con 3 mesi aggiuntivi, per un abbonamento da 27 mesi a prezzo bloccato. Da notare, però, che NordVPN è disponibile anche con abbonamento annuale (con 3 mesi aggiuntivi), da 4,49 euro al mese, oppure con l’abbonamento mensile, da 12,99 euro al mese. Tutte le proposte sono disponibili tramite il sito di NordVPN.

Navigazione al sicuro con NordVPN

Scegliere NordVPN significa poter accedere a Internet con tanta sicurezza, privacy e con una velocità elevata. Il servizio, infatti, presenta le seguenti caratteristiche:

connessione protetta dalla crittografia del traffico dati

del traffico dati sistema Threat Protection che per bloccare il software malevolo durante l’uso della VPN

politica no log che azzera il tracciamento

che azzera il tracciamento un network di migliaia di server per geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese

connessione senza limiti di banda

Con l’offerta in corso, NordVPN costa 3,79 euro al mese e con appena 2 euro in più al mese è possibile passare al piano Completo, che aggiunge 1 TB in cloud e il password manager. Tutte le proposte di NordVPN prevedono la fatturazione anticipata (con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal) oltre che una garanzia di rimborso, esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. Per accedere alle promozioni basta seguire il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.