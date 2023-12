Nuova VPN per il 2024: solo 1,54 €/mese con QUEST'OFFERTA

Per iniziare il 2024 è possibile puntare su di una nuova VPN illimitata a prezzo scontato, grazie all’offerta di Natale di AtalsVPN che continua fino alla fine dell’anno in corso. Grazie alla promozione in questione, la VPN è disponibile al prezzo scontato di 1,54 euro al mese, scegliendo il piano biennale che aggiunge 6 mesi extra per un totale di 30 mesi di abbonamento a prezzo bloccato. L’offerta è attivabile direttamente dal sito ufficiale di AtlasVPN.

Nuova VPN per il 2024: c’è AtlasVPN in offerta

Con AtlasVPN è possibile accedere a una VPN illimitata di ottima qualità. Il servizio, infatti, garantisce:

una connessione protetta da un sistema di doppia crittografia

una politica no log c he azzera qualsiasi forma di tracciamento dell’attività online dell’utente

he azzera qualsiasi forma di tracciamento dell’attività online dell’utente un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo, per aggirare facilmente qualsiasi blocco geografico all’accesso a un sito web

una connessione senza limiti di banda o di traffico dati

la possibilità di utilizzo della VPN da un numero illimitato di dispositivi e su tutti i principali sistemi operativi, grazie alle varie app di AtlasVPN

A rendere ancora più conveniente AtlasVPN è la promozione in corso in questo momento. Scegliendo il piano biennale, infatti, è possibile ottenere 6 mesi aggiuntivi oltre a uno sconto dell’86% sul costo mensile del servizio. Con l’offerta in corso, infatti, la VPN costa 1,54 euro al mese per un abbonamento di ben 30 mesi a prezzo bloccato.

L’offerta è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale qui di sotto.

Da notare che AtlasVPN mette a disposizione dei nuovi clienti anche una garanzia Soddisfatti o Rimborsati esercitabile entro i primi 30 giorni dall’attivazione della promozione. La promozione, inoltre, prevede la fatturazione anticipata, con pagamento in un’unica soluzione di circa 46 euro per un accesso illimitato alla VPN

