Dai nuova vita ai regali indesiderati vendendoli su eBay

Il periodo di Natale ti fa venire gli incubi perché non sai mai cosa fare dei regali indesiderati che ricevi ogni anno? Non ti preoccupare, grazie a eBay potrai venderli tutti a condizioni interessanti e vantaggiose. Con il ricavato acquisterai ciò che vuoi.

Come fare? È molto semplice. Vai su eBay e con il tuo account inserisci un annuncio di vendita. Chiunque sarà interessato ai tuoi prodotti li acquisterà e così potrai salutare i regali sbagliati che hai ricevuto per comprare, ad esempio, la Smart TV dei tuoi sogni.

Su eBay è in offerta la Samsung TV Crystal 55″ UHD 4K a soli 369 euro, invece di 749 euro. Quindi non perdere tempo. Se hai già qualcosa che ti hanno regalato, ma che non userai mai, mettilo in vendita facendo felice qualcuno della community.

Con eBay vendi i regali sbagliati e acquisti ciò che vuoi

Dai nuova vita ai tuoi regali indesiderati. Sicuramente quello che per te è inutile può essere utile a un altro utente. Con eBay è facile vendere ciò che non ti serve più perché in questo periodo ti offre condizioni davvero vantaggiose con una piccola commissione sulla vendita.

Fai una o più foto degli articoli che vuoi mettere in vendita: scegli la giusta inquadratura e mostra in modo chiaro che si tratta di prodotti nuovi, forse ancora sigillati. Crea un titolo accattivante: deve essere breve e capace a colpo d’occhio di descrivere l’oggetto e le condizioni, come ad esempio “Apple MacBook Pro M2 ancora sigillato”. Realizza una descrizione completa: non utilizzare troppe parole, ma specifica le caratteristiche dell’oggetto e, soprattutto, perché è più conveniente acquistarlo da te. Scegli la modalità di vendita: con eBay puoi vendere il tuo regalo attraverso l’opzione “Compra Subito”, stabilendo tu il prezzo, oppure “Asta”, dove saranno gli utenti a proporti il prezzo.

In questo modo otterrai vendite veloci per assicurarti le migliori offerte ancora disponibili su eBay in occasione di questo periodo dove tutti acquistano per fare regali di Natali. E se pensi di essere in ritardo non preoccuparti, c’è sempre qualcuno più indietro di te che avrà piacere di acquistare ciò che hai messo in vendita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.