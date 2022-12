Nuova tariffa mobile per Natale? C'è Fastweb con una SUPER OFFERTA da 7,95€

Il periodo di Natale è sempre il momento giusto per trovare una nuova offerta mobile da attivare per sfruttare al massimo il nuovo smartphone e la nuova promozione di Fastweb rappresenta, senza dubbio, la scelta giusta su cui puntare in questo momento.

Per tutto il periodo di festività, infatti, chi sceglie Fastweb può attivare l’offerta Fastweb Mobile Promo Christmas. Questa tariffa speciale include minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G. Il costo per l’accesso al pacchetto è di appena 7,95 euro al mese.

L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero da un altro operatore. Per attivarla è sufficiente raggiungere il sito Fastweb e seguire una semplice procedura di attivazione online con possibilità anche di optare per il ritiro gratuito in negozio.

Fastweb presenta l’offerta mobile giusta per Natale: 150 GB a meno di 8 euro

L’offerta di Natale di Fastweb ha tutto quello che serve per sfruttare il proprio smartphone nel migliore dei modi. La tariffa include:

minuti illimitati verso tutti in Italia ed anche dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

ed anche 100 SMS

150 GB in 4G e 5G

in caso di utilizzo in roaming in UE, Regno Unito e Svizzera è possibile sfruttare minuti illimitati, 100 SMS e fino a 8 GB al mese

è possibile sfruttare minuti illimitati, 100 SMS e fino a tutti i servizi accessori sono inclusi nel canone mensile, senza alcuna spesa aggiuntiva

è possibile abbinare uno smartphone a rate alla propria SIM scegliendo tra i modelli in listino

L’offerta presenta un costo di appena 7,95 euro al mese con attivazione di 10 euro. L’offerta è attivabile con o senza portabilità del numero da un altro operatore. Per poter attivare l’offerta Fastweb è possibile fare riferimento al link qui di seguito. C’è tempo fino al 31 gennaio per attivare la promozione.

