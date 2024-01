Nuova Smart TV per il 2024? Su Amazon è in offerta una Samsung da 50 pollici

Chi è alla ricerca di una nuova Smart TV per iniziare nel migliore dei modi il 2024 può ora puntare sulla nuova offerta Amazon dedicata alla Samsung UE50CU7170UXZT, ora disponibile al prezzo scontato di 379 euro, con un taglio del 37% rispetto al prezzo consigliato. La TV in questione è dotata di un pannello da 50 pollici di alta qualità, con risoluzione 4K, ed è venduta e spedita da Amazon, con possibilità anche di acquisto in 5 rate mensili, anche pagando con carta di debito, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Nuova Smart Samsung per il 2024: l’offerta giusta è su Amazon

La Samsung UE50CU7170UXZT è uno dei migliori modelli su cui puntare per chi è alla ricerca di una Smart TV da 50 pollici con pannello 4K di ottima qualità e una piattaforma smart ricca di tutte le funzionalità e le applicazioni di cui si può aver bisogno. Questo modello, parte della gamma Crystal UHD, è dotato del processore Crystal 4K con sistema di upscaling che riesce a garantire immagini sempre di alta qualità.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Samsung UE50CU7170UXZT con un prezzo scontato di 379 euro e con la possibilità di ottenere un taglio di prezzo del 37% rispetto al prezzo consigliato. La TV, venduta e spedita da Amazon, è acquistabile anche con pagamento in 5 rate mensili senza interessi, anche pagando con carta di debito. Per accedere all’offerta è sufficiente cliccare sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.