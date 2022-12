Nuova scheda video per Natale: su Amazon c'è la Radeon RX 6650 XT in offerta a 344€

Il periodo di Natale è l’occasione giusta per acquistare una nuova scheda video per il proprio PC da gaming: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile puntare sulla Gigabyte Radeon RX 6650 XT Eagle che viene proposta al prezzo scontato di 344 euro.

La scheda video è venduta e spedita da Amazon. Si tratta di una promozione decisamente interessante. Se state cercando una nuova GPU per giocare, senza limitazioni, a tutti i giochi per PC, infatti, la scheda video di AMD (soprattutto a questo prezzo) è, senza dubbio, la scelta giusta. In questa fascia di prezzo non ha davvero rivali.

L’offerta è a tempo limitato e potrebbe esaurirsi rapidamente. Per sfruttare l’occasione e acquistare la Radeon RX 6650 XT di Gigabyte è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Gigabyte Radeon RX 6650 XT Eagle: in offerta per Natale su Amazon, costa poco ma vale tanto

Per chi è in cerca di una nuova scheda video non è facile trovare un prodotto dal buon rapporto qualità/prezzo. Le offerte sono poche e non sempre è facile trovare il modello giusto disponibile. La nuova proposta di Amazon per la Gigabyte Radeon RX 6650 XT è l’occasione giusta per aggiornare il proprio PC e poter contare su di una scheda video da gaming davvero valida.

Con i suoi 8 GB di memoria dedicata e l’ottima GPU con architettura RDNA 2, la RX 6650 XT ha tutte le carte in regola per garantire gaming ad alte prestazioni sia a 1080p che a 1440p. La scheda di AMD, nella versione a tripla ventola firmata Gigabyte, è un vero e proprio riferimento nel mercato del gaming su PC di oggi.

Con la nuova offerta Amazon, valida fino ad esaurimento scorte, la Radeon RX 6650 XT è disponibile al prezzo scontato di 344 euro. Per sfruttare l’offerta prima che le poche unità disponibili si esauriscano è possibile utilizzare il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.